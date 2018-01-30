Мошенница в бегах нарвалась на росгвардейцев в Лаишеве

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Лаишевском районе РТ сотрудники Росгвардии задержали 41-летнюю женщину, находящуюся в федеральном розыске за мошенничество, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.
Накануне около шести часов вечера наряд вневедомственной охраны Росгвардии по РТ и сотрудники уголовного розыска задержали нигде не работающую жительницу Самарской области, которая с октября прошлого года находилась в федеральном розыске за преступление, предусмотренное статьей «Мошенничество при получении выплат».
Задержанная женщина передана полицейским для дальнейшего разбирательства.