Нижнекамские школьники провели экоакцию по сбору опасных отходов

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Учащиеся гимназии № 31 Нижнекамска провели экологическую акцию по сбору опасных отходов, сообщается на сайте Нижнекамского района.

В рамках акции «Сдай батарейку и помоги природе» ребята собрали и сдали на утилизацию 10 килограммов отработанных батареек.

Инициативу школьников поддержали специалисты Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Они рассказали школьникам об утилизации отходов. По словам экологов, одна пальчиковая батарейка содержит множество опасных веществ (магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий), которые при разложении могут отравить почву или воду, а также живые организмы.

Педагоги учебного заведения отметили, что акции по сбору вторичного сырья в школе являются традиционными.

