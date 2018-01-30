Три жителя Удмуртии изнасиловали педофила

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Три жителя удмуртского города Сарапул изнасиловали мужчину, который был судим за педофилию, пишут «Удмуртские известия».

По информации издания, в Сарапуле четверо мужчин пили в квартире за одним столом. 18-летний парень рассказал собутыльникам, что отсидел за изнасилование 15-летней девочки, а сейчас находится под следствием за такое же преступление в отношении 13-летнего ребенка.

Трое мужчин в возрасте 21 года, 18 и 30 лет решили наказать насильника, избили его и изнасиловали его.

В настоящее время по ходатайству следователя СКР все трое обвиняемых заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.