Рустам Минниханов обсудил российско-корейские отношения с Послом КНДР Ким Хен Джуном

(Казань, 30 января «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики Ким Хен Джун обсудили сегодня сотрудничество в рамках российско-корейских отношений. Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президент Татарстана выразил надежду на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика и Южная Корея будут выступать под единым флагом, а также на то, что процесс урегулирования вопросов на Корейском полуострове будет решен, говорится в сообщении пресс-службы.