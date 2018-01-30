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Рустам Минниханов обсудил российско-корейские отношения с Послом КНДР Ким Хен Джуном

30 января 2018, 15:48 , Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов обсудил российско-корейские отношения с Послом КНДР Ким Хен Джуном Президент Татарстана выразил надежду на то, что процесс урегулирования вопросов на Корейском полуострове будет решен.

(Казань, 30 января «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики Ким Хен Джун обсудили сегодня сотрудничество в рамках российско-корейских отношений. Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики Ким Хен Джуном.фото Р.Кадыров.

Президент Татарстана выразил надежду на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика и Южная Корея будут выступать под единым флагом, а также на то, что процесс урегулирования вопросов на Корейском полуострове будет решен, говорится в сообщении пресс-службы.

 


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