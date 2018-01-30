«Зенит» и «Рубин» готовят обмен футболистами

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Питерский «Зенит» и казанский «Рубин» готовят обмен футболистами: в сделку по переезду в Северную столицу Магомеда Оздоева может быть включен Кристиан Нобоа. Об этом сообщают «Невские новости».

По информации интернет-издания, клубы ведут переговоры об обмене футболистами, но не могут сойтись в сумме, которую «Зенит» должен будет доплатить «Рубину». Отмечается, что казанцы настаивают на 6 млн евро, тогда как петербуржцы готовы заплатить не более 3 млн евро.

Нобоа ранее уже работал с Курбаном Бердыевым в «Рубине» и «Ростове». В нынешнем сезоне он сыграл за «Зенит» два матча в чемпионате страны.

