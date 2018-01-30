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Спорт

«Зенит» и «Рубин» готовят обмен футболистами

30 января 2018, 16:22

В Санкт-Петербург может отправиться Магомед Оздоев, тогда как в обратном направлении проследует Кристиан Нобоа.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Питерский «Зенит» и казанский «Рубин» готовят обмен футболистами: в сделку по переезду в Северную столицу Магомеда Оздоева может быть включен Кристиан Нобоа. Об этом сообщают «Невские новости».

По информации интернет-издания, клубы ведут переговоры об обмене футболистами, но не могут сойтись в сумме, которую «Зенит» должен будет доплатить «Рубину». Отмечается, что казанцы настаивают на 6 млн евро, тогда как петербуржцы готовы заплатить не более 3 млн евро.

Нобоа ранее уже работал с Курбаном Бердыевым в «Рубине» и «Ростове». В нынешнем сезоне он сыграл за «Зенит» два матча в чемпионате страны.
 


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