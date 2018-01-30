ПАО «АКИБАНК» кредитует реальный сектор экономики

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). ПАО «АКИБАНК» продолжает расширять свой кредитный портфель и финансировать реальный сектор экономики. Только за январь 2018 года банк открыл кредитных линий на сумму 498,7 млн рублей и выдал банковские гарантии на сумму 68,5 млн рублей. Основные заемщики — предприятия машиностроения, пищевой промышленности, строительной отрасли, сельского хозяйства и предприятия торговли г. Набережные Челны.

За первый месяц текущего года в рамках действующих кредитных договоров предприятия города получили финансирование на сумму более 1,4 млрд рублей.

Банк как финансовый партнер активно работает и в городах, где расположены его филиалы. На днях Воронежский филиал ПАО «АКИБАНК» открыл кредитную линию на 300 млн рублей ООО «РегионТехСтрой», одной из крупнейших строительных компаний Воронежа. Средства будут направлены на выполнение важных государственных контрактов.

ПАО «АКИБАНК» является одним из лидеров национального банковского сектора, входит в число 100 крупнейших финансовых организаций России по объему вкладов физических лиц и кредитного портфеля предприятиям, в пятерку крупнейших банков Республики Татарстан. На 1 января 2018 года рабочие активы банка составили 26 млрд рублей, собственный капитал достиг 4,8 млрд рублей. По итогам прошедшего года чистая прибыль банка составила 140 млн рублей.

ООО «РегионТехСтрой» — инновационная проектно-строительная компания «полного цикла», известная на рынке более 12 лет. Компания осуществляет весь спектр услуг в области девелопмента, проектирования и строительства.

Лицензия ЦБ РФ № 2587. ПАО «АКИБАНК».