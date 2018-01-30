Количество обращений в аппарат омбудсмена РТ с каждым годом увеличивается

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). С каждым годом количество обращений граждан, поступающих в аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, увеличивается. Об этом на расширенном заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ сообщила омбудсмен Сария Сабурская.

В 2017 году в аппарат омбудсмена поступило 3 тыс. 985 обращений, что на 12 процентов больше по сравнению с 2016 годом. В 2010 году было зафиксировано 1 тыс. 374 обращения, в 2013 году — 2 тыс. 772, в 2015 году — 2 тыс. 998 обращений.

Тематический анализ структуры поступающих обращений граждан показывает, что чаще всего люди обращаются с жилищными вопросами — 19,9 процента, не согласны с судебными решениями — 7,53 процента, жалобы на сотрудников правоохранительных органов оставляют 6,8 процента из всего числа обращений.

Актуальны также вопросы соцобеспечения и соцзащиты населения, трудового законодательства, условия содержания лиц в местах принудительного содержания и др.