В Казани наказали охрану гостиницы «Кварт» за атнинского насильника

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). На сотрудников и охранников гостиницы «Кварт» в Казани наложено дисциплинарное взыскание, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В ночь на 4 ноября 2017 года в гостинице «Кварт» 36-летний житель Атнинского района совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек – двенадцати и тринадцати лет, а также изнасиловал 37-летнюю женщину.

В адрес руководства гостиницы «Кварт», а также частного охранного предприятия «Сфинкс», оказывавшего охранные услуги в гостинице, направлены представления о наказании лиц, ответственных за охрану в гостинице. По итогам рассмотрения представлений ряд сотрудников гостиницы и охранного предприятия были привлечены к дисциплинарной ответственности.