Казань станет одним из центров празднования 150-летия со дня рождения Горького

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Казань станет одной из основных точек празднования 150-летия со дня рождения российского писателя и мыслителя Максима Горького. Об этом сегодня заявил заместитель председателя оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий Михаил Сеславинский.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям сегодня посетил Казанский литературно-мемориальный музей М. Горького, где ознакомился с экспозицией.

«Честно говоря, для меня сегодня стало открытием посещение экспозиции мемориального музея Горького. Во-первых, прекрасное здание. Видно, что власти республики придают большое значение культурному облику Казани. И в музее с любовью подобраны мемориальные предметы», – поделился впечатлениями Сеславинский.

В музей руководитель Роспечати приехал с подарком. «В моем собрании хранились семь дореволюционных открыток, и все они носят карикатурный характер, где Горький предстает в образе персонажей своих произведений», – сообщил он и подарил их музею.

Сам Михаил Сеславинский в творчество Горького влюблен. Как и Алексей Пешков, он родился в Нижегородской области.

«Конечно, произведения Горького всегда присутствовали в моей семье. Достаточно сказать, что знаменитый коричневый 24-томник собраний сочинений Горького занимал почетное место на книжных полках», – поделился глава Роспечати.

Масштабное празднование юбилея писателя Сеславинский считает хорошей возможностью добавить красок в память о мыслителе.

«Алексей Максимович Горький пять раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Да, он ее не получил в силу тех политических обстоятельств, которые складывались в конце 20 – 30-х годов, но само по себе это признание его литературных заслуг», – подчеркнул он.

По словам Сеславинского, точками празднования юбилея станут те города, где Горький провел основную часть своего времени.

«Это и Нижний Новгород, где также есть музей Горького, это Москва – и не только мемориальный дом на Малой Никитской, но и Институт мировой литературы имени А. М. Горького, где хранится большой пласт наследия Горького. Ну и, конечно же, Казань», – отметил зампред оргкомитета торжеств.

В столице Татарстана состоятся и выставки, и конференции. Мероприятий будет много, но время на то, чтобы посетить казанский музей Горького, участники торжеств найдут и обязательно будут впечатлены богатством и разнообразием экспозиции, считает Сеславинский.

«Это – живой рассказ, демонстрация того, что делал Горький в Казани. На меня большое впечатление произвел спуск вниз, в пекарню, где трудился Алексей Пешков. И это действительно его университеты», – поделился впечатлениями Сеславинский.