Делегация Татарстана в Сочи поделилась опытом работы с одаренными детьми

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Делегация Татарстана приняла участие во всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи», которая прошла в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба «Казанского открытого университета талантов 2.0».



Эксперты из различных сфер со всей России обсудили существующие и новые возможности сопровождения и трудоустройства талантливых и одаренных молодых людей.

Вместе с экспертами участники рассмотрели форматы проведения профориентационной работы: хакатоны, профессиональные пробы и стажировки, а также обменялись опытом работы с талантами в регионах. Исполнительный директор Университета талантов Айдар Акмалов рассказал о деятельности регионального центра по работе с одаренными и талантливыми детьми в Татарстане.

Акмалов поделился практиками работы с молодежью, наставниками, родителями, экспертами и работодателями.

«У каждой из групп есть свои интересы и потребности: у работодателей — привлечь квалифицированных специалистов, у родителей — помочь детям найти свое место в жизни. Однако в конечном итоге мы выстраиваем нашу работу вокруг нужд одаренной молодежи, помогая им найти способ раскрыть свой потенциал», — отметил он.



Кроме того, ректор КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева Альберт Гильмутдинов презентовал один из примеров инструментов профориентации — интерактивный музей на базе самолета Ту-144, из кабины пилота которого можно будет поуправлять закрылками.

Директор Республиканского олимпиадного центра Гузаль Зарипова рассказала, как в Татарстане ведется работа с олимпиадниками и преподавателями, которые готовят детей к олимпиадам.

Также спикерами конференции выступили помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник и другие эксперты.

Итогом конференции стала программа совместных действий на 2018 − 2020 годы.