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Два «золота» и одну «бронзу» завоевали борцы Альметьевска на первенстве РТ

30 января 2018, 22:05

Два «золота» и одну «бронзу» завоевали борцы Альметьевска на первенстве РТ На турнир съехались 195 юношей и девушек из 16 районов республики.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Две золотые и одну бронзовую медали завоевали спортсмены из Альметьевска на первенстве РТ по борьбе на поясах, которое завершилось в Базарных Матаках. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

На турнир съехались 195 юношей и девушек из 16 районов республики. Альметьевск представляли воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

В итоге первое место в весовой категории 65 кг завоевал Кирилл Краснов, в весе свыше 70 кг – Азат Артыков. На третьем месте оказалась Ольга Еланская, которая выступала в весовой категории свыше 57 кг.


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