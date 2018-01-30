В Челнах мужчина скончался после того, как его покалечило взорвавшееся колесо «КАМАЗа»

(Набережные Челны, 30 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах скончался в больнице пострадавший от взорвавшегося колеса «КАМАЗа», сообщили в местном следственном подразделении СУ СК РТ по РФ.

ЧП произошло в воскресенье, 28 января. 60-летний мужчина, который был неофициально трудоустроен на одной из производственных площадок БСИ, бортировал колесо от «КАМАЗа». Когда мужчина решил его откатить, колесо взорвалось. Рабочего взрывной волной отбросило на землю.

В результате происшествия мужчина получил сочетанную травму тела, основной удар пришелся на живот. Врачи боролись за жизнь пожилого человека в течение 12 часов. Но спасти его не удалось — в ночь на 29 января он умер.

По данному факту челнинское следственное подразделение проводит проверку.