В Казани будут судить гостиничного насильника

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Атнинского района. Он обвиняется в ряде насильственных преступлений, совершенных в казанской гостинице «Кварт». Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Свою вину мужчина полностью признал. Он сейчас находится под стражей. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело направлено в Приволжский райсуд Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в ночь на 4 ноября 2017 года в гостинице «Кварт» неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек – двенадцати и тринадцати лет, а также изнасиловал 37-летнюю женщину. На следующий день по подозрению в совершении преступлений был задержан тогда еще 36-летний житель Атнинского района. Он дал признательные показания.