Глава «Ростелекома»: Татарстан станет лидером цифровой экономики

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Через несколько лет Татарстан станет лидером в цифровизации экономики и усилит свои позиции как в России, так и на глобальных рынках. Об этом заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский после заседания коллегии Министерства информатизации и связи РТ.

«Есть разные оценки вклада цифровых технологий в ВВП России. Пока он находится на уровне нескольких процентов. Однако мы считаем, что у России есть большой потенциал, чтобы выйти на 8 – 9 процентов, но для этого нужно серьезно поработать», – отметил эксперт.

Михаил Осеевский сообщил, что «Ростелеком» начинает работу с рядом крупнейших предприятий Татарстана. Руководство республики поддержало это начинание. Эксперт уверен, что через несколько лет республика, которая уже сейчас является лидером цифровизации госуслуг для населения, усилит свои позиции в области цифровой экономики.

«Ключик находится в использовании современных технологий сбора, хранения и обработки данных в ключевых отраслях российской экономики, которые фундаментально влияют на валовой внутренний продукт. Это нефтегазодобыча, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство. От того, насколько быстро и масштабно технологии там появятся, зависят наши экономические результаты», – добавил президент ПАО «Ростелеком».

