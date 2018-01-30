Видео: В Сети появился трейлер снятого на iPhone хоррора «Не в себе»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Сети появился трейлер и постер хоррора «Не в себе», снятого на iPhone, пишет «Российская газета».

Режиссером фильма выступил Стивен Содерберг, известный по кинолентам «Эрин Брокович», «Удача Логана», «Больница Никербокер» и другим. Для него хоррор стал своего рода экспериментом. В съемках приняли участие авторы комедий «Шпион по соседству» и «Поцелуй на удачу» Джонатан Бернштайн и Джеймс Грир. В главных ролях снялись Клер Фой, Джуно Темпл, Джей Фэро и Айми Маллинз.

Съемки фильма происходили на iPhone и практически тут же монтировались Содербергом.

В фильме рассказывается о том, что молодую женщину гнетут мысли о преследующем ее мужчине и о том, что преследователь может быть плодом ее воображения. Затем героиня попадает в психиатрическую клинику и вновь сталкивается со своим преследователем. Теперь ей окончательно предстоит решить – существует ли «гонитель» в реальности или это плод ее фантазии.

Ранее сообщалось, что вышел тизер-трейлер антиутопии Бредбери «451 градус по Фаренгейту».