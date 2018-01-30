Казань заняла третье место среди городов-миллионников по объему земельного налога

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Казань по итогам 2017 года заняла третье место среди городов-миллионников по объему земельного налога. Об этом заявил начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург, третье место — Казань с показателем 3 млрд 522 млн, на четвертой строчке расположился Екатеринбург, на пятой строчке — Новосибирск.

Кроме того, Казань заняла четвертую строчку среди 13 городов-миллионников по объему собственных доходов — 14 млрд 184 млн рублей (по сравнению с 2016 годом город поднялся на три строчки).

«Казань является одним из немногих городов, который не только сохранил, но и увеличил свою доходную базу. Цифры показывают стабильность налоговой базы нашего города», — отметил Мухаметшин.