В Агрызе определили сильнейших в жиме лежа

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). «Агрызский жим-2018» выявил сильнейших спортсменов Агрызского района. Об этом сообщают «Агрызские вести».

Кроме татарстанских участников на соревнования приехали жители села Малая Пурга Удмуртской Республики. В турнире приняли участие школьники, работающая молодежь и мужчины. Их распределили по трем весовым категориям: до 75 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.

Самым сильным в категории до 75 кг стал представитель Удмуртии Денис Бочкарев. Он при своем весе 73 кг сумел поднять штангу в 115 кг. В весе до 90 кг лучший результат показал Линар Гимазетдинов. Его успех – это 145 кг при своем весе 89 кг. Среди тяжеловесов первое место досталось Антону Шушпанову. Он отжал от груди штангу весом в 180 кг при собственном 120-килограммовом весе.

Все призеры получили грамоты, а победителям достались абонементы в бассейн и тренажерный зал.