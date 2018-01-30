МФЦ в Татарстане начнут прием заявлений о выборе места голосования

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Многофункциональные центры в Татарстане с 31 января начинают прием заявлений о выборе места голосования, сообщает Кадастровая палата по РТ.

На выборах Президента России, 18 марта, граждане страны смогут проголосовать на любом избирательном участке. Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно будет сделать и в офисах МФЦ, которых в Татарстане 54.

Также принимать заявления будут в допофисах МФЦ, организованных в сельских поселениях, в которых проживают более тысячи человек.

Во всех многофункциональных центрах организованы специальные «окна» приема. Специалисты центров помогут заявителю определить номер и адрес наиболее удобного избирательного участка.

«Заявление подается избирателем лично по предъявлении паспорта. В МФЦ помогут составить заявление и выдадут отрывной талон. Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения будет осуществляться в многофункциональных центрах с 31 января до 12 марта», – говорится в сообщении Кадастровой палаты по РТ.

Кроме того, подать заявление можно в территориальную избирательную комиссию (не ранее, чем за 20, и не позднее, чем за пять дней до дня голосования) и через единый портал государственных и муниципальных услуг (не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов за пять дней до дня голосования).