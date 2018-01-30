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Пилот «КАМАЗ-Мастера» Николаев назвал «Дакар» «экзаменом» для гонщика

30 января 2018, 14:58

По словам победителя ралли, вся подготовка в команде «КАМАЗ-Мастер» нацелена именно на удачное выступление на «Дакаре».
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(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Победитель ралли «Дакар» 2018 года в классе грузовиков Эдуард Николаев назвал эту гонку «экзаменом» для пилотов своей команды. По его словам, вся подготовка в «КАМАЗ-Мастере» направлена на успешное выступление в самом престижном ралли-рейде мира.

Николаев также отметил, что гонка психологически давит на пилотов с самого начала. «Ответственность серьезная вне зависимости от того, юбилейный год или нет. Этот факт, конечно, придавал дополнительного волнения и переживания – хотелось в юбилейный год команды привести хороший, достойный результат. Мы делали все для этого», — сказал победитель гонки.

«"Дакар"» для нас каждый год как диплом, как экзамен: мы весь год готовимся к этому ралли. Все текущие соревнования и вся подготовка направлена только на одну цель», – подчеркнул Николаев.

«Дакар-2018» прошел с 6 по 20 января на территории Перу, Боливии и Аргентины. Победителем ралли-рейда в классе грузовиков стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Эдуарда Николаева, его партнер по команде Айрат Мардеев вместе со своим экипажем финишировал третьим в генеральной классификации.
 


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