Объявлен прием заявок на конкурс «Ученик года-2018»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Ученики 9 – 11-х классов приглашаются для участия в национальном конкурсе «Ученик года-2018», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Цель конкурса – поддержать учащихся общеобразовательных организаций, достигших результатов в научно-образовательной, творческой, спортивной и общественной деятельности.

Учащиеся будут соревноваться в нескольких номинациях: «За высокие достижения в учебной деятельности», «За высокие достижения в спорте», «За высокие достижения в творческой деятельности», «За высокие достижения в общественной деятельности».

Конкурс проходит в два этапа: отборочный тур проводится до 15 апреля включительно (подача заявок и экспертиза конкурсных работ). Финал состоится 28 и 29 апреля в Красноярске.

Победитель получит премию в 100 тысяч рублей. Также между участниками конкурса будут распределены призовые места лауреатов трех степеней.