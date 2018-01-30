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Политика

Эксперт о «кремлевском докладе»: Это может заставить российскую элиту вести бизнес в нашей стране

30 января 2018, 15:08

Представленный Минфином США «черный список» может иметь позитивные последствия, считает аналитик Андрей Кочетков.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Составленный Минфином США «кремлевский доклад», в который включены 210 имен российских чиновников и бизнесменов, может способствовать развитию отечественного бизнеса. Об этом ИА «Татар-информ» заявил аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. 

Власть уже давно предупреждала российскую элиту о том, что могут быть определенные сложности с осуществлением бизнеса за границей, отметил Андрей Кочетков. «Собственно говоря, список, который находится в кремлевском докладе на 210 имен — это список российской элиты. Я бы сказал, что могут быть даже позитивные последствия, потому что российская элита полностью сосредоточится на ведении бизнеса в нашей стране и даже, возможно, более охотно будет возвращать капиталы сюда», — считает он. 

Попадание в списки «кремлевского доклада» еще не означает введения санкций против его фигурантов, сообщили ранее официальные представители Минфина США.


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