В 2017 году Татарстан выделил почти 78 млн рублей на научные исследования

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В 2017 году из бюджета Татарстана выделили 77,8 млн рублей на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РТ.

Всего в перечень вошли 57 научных работ. Больше всего средств было выделено на исследования в области экологии — 12 исследований оценили в 32,9 млн рублей. В их числе — развитие ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан», оценка запасов полезных ископаемых на территории республики и мониторинг подземных вод.

Самыми дорогостоящими исследованиями являлись проведение этносоциологического исследования этноязыкового поведения народов РТ — лимит финансирования составил 3 млн рублей, создание высокотехнологичных сортов зернобобовых культур — 4,5 млн рублей, выведение нового сорта картофеля, адаптированного к условиям региона, — 4,5 млн рублей, исследование химического состава подземных вод различных гидрогеохимических провинций на территории РТ — 5,6 млн рублей.

Государственными заказчиками исследований выступили Академия наук РТ, Министерство образования РТ, Министерство лесного хозяйства РТ, Министерство культуры РТ, Министерство экономики РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство сельского хозяйства РТ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

