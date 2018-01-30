Участники фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» станут «миллионниками»

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня первыми мастер-классами в Казани и Тюлячах началась официальная подготовка к XVIII Республиканскому молодежному фестивалю «Созвездие-Йолдызлык». Одно из важнейших событий этого года – «Миллионный участник», которым станет каждый суперфиналист.

По словам генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова, такой цифры удастся достичь ближе к концу марта. Поскольку точно определить артиста не удастся, оргкомитет принял решение считать «миллионником» каждого участника суперфинала. В этом году каждый из них будет награжден специальным призом на гала-концерте.

Заместитель директора региональной общественной организации «Созвездие-Йолдызлык» Айдар Гайнутдинов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что жюри старается дать возможность выйти на большую сцену как можно большему количеству детей.

«Концерт длится строго определенное время. Поэтому к вокальному номеру мы подбираем подтанцовку из числа участников. Если одну песню на конкурс привезли несколько ребят, мы объединяем их в один номер, и каждый поет по куплету. Мы стремимся объять необъятное, и вовремя концерта у нас за кулисами артистов находится больше, чем зрителей в зале. По данным статистики, на зональных этапах мы отсматриваем 15 – 17 тысяч человек. Во время суперфинала, когда лучшие из лучших на пять дней приезжают в Казань, перед жюри выступают порядка 5 тысяч человек. Как мы говорим, это “отборные войска”. В гала-концерт проходят 1100 – 1200 юных артистов», – сообщил Айдар Гайнутдинов.