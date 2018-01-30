В нацпарке «Нижняя Кама» проверили зимние маршруты

(Елабуга, 30 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Национальный парк «Нижняя Кама» провел зимние маршрутные учеты в лесных массивах. Всего было обследовано пять маршрутов общей протяженность более 62 км, сообщили в нацпарке.

В работе по учету сотрудникам национального парка помогали волонтеры из Набережных Челнов. Раньше опыта проведения зимних маршрутных учетов с добровольцами в «Нижней Каме» не было.

«Поскольку люди откликнулись опытные и добросовестные, то и зимние маршрутные учеты прошли успешно. Помощники подошли к учетам не просто ответственно, но и с творческим подходом, по ходу движения успевали снимать видеоролики, интересные зимние картинки», – рассказала заместитель директора по научной работе национального парка «Нижняя Кама» Юлия Лукьянова.

По ее словам, если сравнивать полученные данные по плотности зверей в нацпарке за несколько последних лет, то явно прослеживаются колебания то в меньшую, то в большую сторону, но все же численность основных видов, таких как лось и кабан, можно считать оптимальной для угодий парка. Более уязвимыми оказались заяц-беляк, с 2016 года он занесен в Красную книгу РТ, и лисица, также невелика численность белки и косули. По мнению научных работников «Нижней Камы», для белки, скорее всего, сказывается отсутствие достаточной кормовой базы, а для косули главный негативный фактор – беспокойство со стороны человека.

«Присутствие рядом с заповедной территорией городской агломерации и развитой дорожной сети, в числе которой и трасса М-7, приводит к повышенной доступности и посещаемости лесов людьми. Для каждого радость, когда можно увидеть воочию семью лосей, заметить на лужайке пушистый рыжий хвост лисицы, но не каждый утруждает себя соблюдением режима особо охраняемой природной территории. Например, не задерживаются лоси в Танаевском лесу, сбежал и замеченный по осени кабан – сказывается близость города, увеличившийся поток людей в лес и ставшее большим количество автомобилей. В свою очередь несоблюдение скоростного режима привело к гибели молодой лосихи в 2017 года на дороге в Танайку. Гибнут лоси, лисицы и другие звери и на трассе М-7. Причина – несоблюдение водителями скоростного режима. У животных просто нет шансов уйти от столкновения», – делится Юлия Лукьянова.

Данные по итогам зимних маршрутных учетов ежегодно передаются в Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам. Информация поможет скоординировать биотехнические мероприятия: рассчитать необходимое количество соли-лизунца и зерноотходов, уточнить места организации подкормочных площадок.