В трех районах Казани отключат свет

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Часть домов трех казанских районов завтра останется без света. Отключения пройдут из-за плановых работ на ЛЭП, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Вахитовском районе города отключения запланированы с 8 утра до 5 вечера в домах по ул. Газовая, 14, ул. Ипподромная (дома 29 и 31), ул. Спартаковская, 82, и по улице Театральная (дома 5 и 7).

В Кировском районе с 8.30 до 5 вечера без света останутся жители улицы Вагонная (дома 2, 4, 6, 8, 10, и 12). Чуть дольше продлится блэкаут для домов по ул. Декабристов, 127, ул. Ленская (дома с 2 по 4), а также по ул. Тверская (дома 5, 7 и 9). Здесь электричества не будет с 8 утра до 7 вечера.

Временно обесточенными будут и некоторые дома в Приволжском районе. Начиная с 9 утра и заканчивая 15 часами без тока будут дома в поселке Отары на улицах Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская и Центральная.



Отключения произойдут в штатном порядке, указано в сообщении на сайте мэрии. За это время специалисты проведут осмотр (а при необходимости и ремонт) ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, питающих энергией эти улицы города.

