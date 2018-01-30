191 водитель скорой помощи в Казани просит ОНФ аннулировать жалобу коллеги

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Водители Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Казани обратились в Общероссийский народный фронт, чтобы аннулировать поступившую ранее жалобу на «скорую». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали сегодня сами водители.

Ранее стало известно, что в региональное отделение ОНФ обратился Игорь Киселев, заявив, что за счет личных средств водителям «неотложки» приходится покупать запчасти, моторное масло, покрышки для служебных автомобилей и даже оплачивать ежегодный техосмотр.

Как оказалось, накануне почти 200 водителей собрали подписи и написали обращение общественникам, чтобы восстановить справедливость.

«Вчера подали письмо с подписями в ОНФ, 190 с чем-то подписей собрали и с обращением отнесли. Чтобы аннулировать эту его жалобу. Я 34-й год работаю водителем "скорой". Скорая помощь меняется на глазах. Автопарк обновился, старых машин как таковых нет. Машина, которая ломается, отправляется на ремонт и заменяется резервной на время. У этого Киселева есть, видимо, какие-то личные обиды на руководство. Зачем говорить за весь коллектив? Провокация просто», – возмутился водитель казанской скорой Юрий Неклюдов.

По словам Дениса Злодеева, машина Киселева, без сомнений, ремонтировалась за счет «скорой».

«Мелкие неисправности мы и сами можем исправить. Любой водитель должен разбираться в своем автомобиле. А так, как работает Киселев, машина работать не будет. Ему доверили новый автомобиль, а он уже через неделю его сломал. И он еще говорит, что восстанавливал за свои деньги? Серьезно? "Скорая" сама все ремонтировала», – объяснил мужчина.

К слову, региональный штаб ОНФ уже направил обращение в Минздрав РТ, Минтруд РТ и правоохранительные органы Татарстана для проведения проверки.

«Киселева даже за клевету можно привлечь, и будем мы добиваться, чтобы он ответил за свои слова. Ощущение, что эта жалоба в ОНФ – какая-то заказуха, как будто он марионетка. Ведь все эти факты, о которых он говорит, не доказаны. Это, я считаю, подло, говорить такие вещи за весь коллектив», – отметил Юрий Неклюдов.