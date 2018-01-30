Самый высокий мужчина и самая низкая женщина в мире встретились у Египетских пирамид

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Высочайший мужчина современности Султан Кесен и самая маленькая женщина в мире Джоти Амджи сфотографировались на фоне Египетских пирамид. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Metro.

Фотосессию устроили для того, чтобы попавшие в Книгу рекордов Гиннесса из-за необычной внешности люди привлекли в Египет новый поток туристов.

Рост 35-летнего турецкого фермера достигает 251 сантиметра. Причиной стремительного увеличения Кесена является опухоль гипофиза, из-за чего в его организме вырабатывается слишком большое количество гормона роста.

Джоти Амджи из Индии в свои 24 года ростом всего 62 сантиметра. Это также стало следствием болезни под названием ахондроплазия. Она передается по наследству и проявляется в недоразвитии костей.