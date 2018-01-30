(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Из Казани в Китай запущен первый ускоренный контейнерный поезд. Китайскому грузополучателю отправлена алюминиевая посуда кукморского производителя – кастрюли, сковороды разных видов. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Для перевозки был специально разработан маршрут и схема погрузки товара. Со склада производителя посуда автотранспортом была доставлена на станцию Лагерная и перегружена на железную дорогу.

«Состав с контейнером проследует через территорию Монголии и пересечет китайско-монгольскую границу на погранпереходе Замын-Ууд. А после прибытия на станцию Чэнсян (город Чэнду) груз автотранспортом будет доставлен до склада получателя в городе Шэньчжэнь», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что из-за востребованности грузоперевозок по направлению Россия – Китай – Россия планируется, что сервис ускоренных контейнерных отправок Казань – Чэнду будет функционировать на регулярной основе.