В Нижнекамске судят виновника ДТП, в котором женщина уступила руль пьяному мужчине и погибла

(Набережные Челны, 30 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске судят виновника резонансного ДТП: женщина уступила водительское место в машине пьяному мужчине и погибла, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнекамскому району.

ДТП произошло полтора года назад. Тогда сообщалось, что женщина на автомобиле «КИА Рио» возвращалась в город, превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела на обочину, после чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Спустя некоторое время после аварии стало известно, что за рулем находилась не женщина, а мужчина. Более того, в момент аварии он был пьян.

Записи, изъятые с камер видеонаблюдения и сделанные видеорегистратором, показывают, как перед происшествием из машины вышли мужчина и женщина и поменялись местами. Буквально через несколько минут после этого автомобиль на большой скорости вылетел в кювет. Мужчина отделался лёгкими травмами, а 41-летняя женщина погибла.

Свидетельница происшествия вызвала сотрудников ГИБДД и скорую. Именно врачи первыми определили, что от мужчины пахнет алкоголем. Но не придали этому значения, так как он утверждал, что не сидел за рулём.

Когда же стало известно, что управлял машиной именно мужчина, было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ибо до последнего момента виновник ДТП не сознавался, что за рулём был именно он. Позже вину свою он признал. Однако даже спустя полтора года он продолжает утверждать, что алкоголь выпил уже после аварии. Мужчина уверяет, что причиной смертельного ДТП стал вовсе не алкоголь, а сильный снегопад: якобы, на повороте машину занесло, и она врезалась в деревья. Удар был такой силы, что женщину, сидевшую на переднем пассажирском сиденье, отбросило назад. Головой она пробила заднее стекло автомобиля.

Обвиняемый выплатил семье погибшей компенсацию в размере 1,2 млн. рублей. Стороны пришли к мировому соглашению. Однако меру наказания будет определять суд, который вынесет свое решение в феврале.