Рустам Минниханов: Казанский почтовый логоцентр обеспечит работу 1,5 тыс. человек

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Татарстанский логистический центр «Почты России» обеспечит работу 1,5 тыс. человек, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии ЛПЦ.

«Я очень надеюсь, что будут работать 1,5 тыс. человек, пока 700. Я уверен, Николай Анатольевич (Никифоров — прим. Т-и), что Вы будете просить дополнительные площади для того, чтобы расширять этот логистический комплекс, и мы с удовольствием вам будем помогать!» — отметил Президент РТ.

Новый логистический центр является по-настоящему уникальным объектом в республике, отметил Минниханов. «Это дополнительная загрузка нашего аэропорта, новые рабочие места, а самое главное — качественный сервис, который будет оказываться населению нашей республики. Всего „Татарстан почтасы“ включает в себя более 1 тыс. 100 отделений», — рассказал глава республики.

Сегодня на территории международного аэропорта «Казань» состоялось официальное открытие логистического центра «Почты России». Новый ЛПЦ обслуживает почти 12 млн жителей Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей. Сортировка осуществляется для 3 тыс. 500 почтовых отделений.