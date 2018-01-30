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Рустам Минниханов: Казанский почтовый логоцентр обеспечит работу 1,5 тыс. человек

30 января 2018, 13:44 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов: Казанский почтовый логоцентр обеспечит работу 1,5 тыс. человек Логистический центр — это дополнительная загрузка аэропорта, новые рабочие места и качественный сервис для населения республики, отметил Президент РТ.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Татарстанский логистический центр «Почты России» обеспечит работу 1,5 тыс. человек, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии ЛПЦ.

Церемония открытия Казанского логистического почтового центра. Фото Марсель Бадыкшин

«Я очень надеюсь, что будут работать 1,5 тыс. человек, пока 700. Я уверен, Николай Анатольевич (Никифоров — прим. Т-и), что Вы будете просить дополнительные площади для того, чтобы расширять этот логистический комплекс, и мы с удовольствием вам будем помогать!» — отметил Президент РТ.

Новый логистический центр является по-настоящему уникальным объектом в республике, отметил Минниханов. «Это дополнительная загрузка нашего аэропорта, новые рабочие места, а самое главное — качественный сервис, который будет оказываться населению нашей республики. Всего „Татарстан почтасы“ включает в себя более 1 тыс. 100 отделений», — рассказал глава республики.

Церемония открытия Казанского логистического почтового центра. Фото Марсель Бадыкшин

Сегодня на территории международного аэропорта «Казань» состоялось официальное открытие логистического центра «Почты России». Новый ЛПЦ обслуживает почти 12 млн жителей Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей. Сортировка осуществляется для 3 тыс. 500 почтовых отделений.


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