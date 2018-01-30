В России могут ужесточить правила ввоза смартфонов

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новые правила для ввоза иностранных смартфонов. Они помогут усилить контроль за импортом мобильных устройств в страну, пишут «Известия».

Для эффективного контроля предлагается разделить импортные смартфоны на три категории. В первой будут находиться легальные «белые» аппараты. Их будет можно спокойно продавать и покупать. Вторая категория, «серые» трубки, потребуют дополнительных процедур регистрации. Смартфоны из третьей категории будут признаны «черными» и незаконно ввезенными в Россию, пишет издание.

Кроме классификации импорта телефонов, в АКИТ предложили ввести новую пошлину на ввоз таких устройств. Она будет действовать при покупке более одного смартфона, уточняет издание.

Ранее АКИТ неоднократно выступала за более жесткое регулирование интернет-торговли на зарубежных виртуальных площадках.