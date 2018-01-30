В Нижнекамске заработала горячая линия по борьбе с «серой» зарплатой

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске начала работу горячая линия в сфере противодействия «серому» рынку труда, сообщается на сайте Нижнекамского района.

По всем вопросам нарушения трудового законодательства можно обратиться по телефону: 8 (8552) 42-68-00, а также сообщить в «Народный контроль» на портале государственных услуг или в отдел экономики района.

С начала 2017 года территориальная комиссия по повышению уровня жизни и легализации доходов Нижнекамского района ввела в практику ежемесячные выездные рейды. В ходе рейдов специалисты выявили 55 работодателей с «серой» схемой трудоустройства. В результате проведенной работы были заключены трудовые договоры со 103 работниками.

Большая часть всех участников «серой» занятости района заняты в торговле, строительстве и сфере ремонта автотранспортных средств.