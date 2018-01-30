В Казани начался суд над чиновником мэрии о краже бюджетных средств на дорожную разметку

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани начал рассматривать уголовное дело по серии мошенничеств, сообщили ИА «Татар-информ» в Главном следственном управлении МВД по РТ.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением МВД по РТ после проверки сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

«Полицейские установили, что с мая по декабрь 2015 года руководитель одного из отделов исполкома Казани, сговорившись с руководителем одного из отделов администрации Советского района города, а также со своим тестем – директором одной из строительных фирм – и его замом украли из бюджета порядка 45 миллионов рублей, которые были выделены для нанесения дорожной разметки», – сообщила пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в процессе следствия по этому делу Советский суд Казани поместил под домашний арест Дениса Воробьева, 35-летнего начальника отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Советского района столицы РТ.

По версии следствия, схема была следующей: от имени нескольких аффилированных фирм обвиняемые участвовали в электронном аукционе. Цену контракта занижали настолько, что другие участники вынуждены были отказаться от участия в торгах.

Между тем одна из реальных фирм смогла-таки выиграть аукцион и даже начать работы по нанесению разметки.

По версии следствия, Денис Воробьев направил официальное письмо, в котором сообщил, что фирма-победитель аукциона якобы от контракта отказалась. В итоге торги выиграла фирма, которой руководил тесть начальника отдела исполкома Казани Юрия Синникова.

Эта фирма заключила договор субподряда с реальным победителем аукциона на сумму, в половину меньшую всей суммы контракта. Объем работ в договоре был нарочно уменьшен, чтобы разницу перечислить третьей фирме, которая якобы тоже участвовала в нанесении разметки. На деле же деньги были похищены.

По данным источника агентства, таким же способом, но уже без участия Дениса Воробьева, были заключены два договора субподряда на дорожные работы в Кировском и Московском, а также в Вахитовском и Приволжском районах Казани.

В случае с этими договорами реальный победитель аукциона не успел предоставить банковскую гарантию в течение положенного законом срока.

С ним, по версии следствия, таким же образом были заключены договоры субподряда – на часть работ, хотя вся разметка была нанесена полностью.

Практически половину суммы перечислили по фиктивным договорам третьей фирме, потом украли.

«Свою вину обвиняемые не признают. Суд поместил их под домашний арест. Всех четверых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудников администраций, помимо этого, обвиняют еще и в злоупотреблении должностными полномочиями», – добавила Наталья Сагитова.

Кроме того, по версии следствия, случившееся стало возможным потому, что администрации районов, формируя стартовую цену контракта, использовали устаревшие данные, которые уже не действовали и были завышены.

Экспертиза показала, что денег из бюджета выделялось в два раза больше, чем было необходимо. Материалы о халатности сотрудников администрации каждого из районов, благодаря которым стало возможным необоснованное ценообразование, направлены в Следственный комитет по РТ.