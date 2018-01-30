Дмитрий Платонов рассказал участникам «Созвездия-Йолдызлык» о качествах конферансье

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в казанском театре «Сдвиг» с участниками фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» провел творческую встречу член жюри и ведущий гала-концертов фестиваля Дмитрий Платонов. Консультация от заслуженного артиста Татарстана открыла подготовительный этап к фестивалю этого года.

В метельный январский день первые участники заявленного мастер-класса стали собираться за полчаса до мероприятия. Организаторы планировали, что во встрече примут участие только юные конферансье из Казани и Пестрецов. Однако были желающие из Набережных Челнов или, например, такие, как Алзира Гайнанова — она привезла восьмилетнего сына Мурата из Лениногорска.

«В сентябре прошлого года Дмитрий Платонов давал мастер-класс у нас в Лениногорске. Это было настолько интересно и познавательно, что я дала себе слово не пропускать ни одного его урока для детей. Во всяком случае, у нас в республике. Сегодня, несмотря на погоду, я отпросилась с работы, не повела ребенка в школу для того, чтобы получить индивидуальную консультацию».

Лениногорской гостье очень повезло – как только Дмитрий Платонов вошел в зрительный зал театра «Сдвиг», он сразу объявил, что никакого мастер-класса не будет. «Сегодня я буду проводить индивидуальные консультации. Работа будет строиться так: вы выходите, представляете свой номер, а я говорю, что в нем плохо или хорошо».

С присущим ему юмором артист щедро делился опытом с десятью участниками встречи. Причем, многие не в первый раз принимают участие в фестивале, у некоторых за плечами опыт нескольких лет. «Конферансье – хозяин концерта. И плох тот конферансье, который не может сразу привлечь к себе внимание», – наставлял Платонов своих учеников.

Одной из тем XVIII фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» – предстоящее столетие Ленинского комсомола. «Сегодня молодежь очень плохо знакома с этой эпохой. Тогда были написаны очень хорошие песни, мелодичные, их легко запоминать. Да, они были идеологизированы, но смысл-то в них заложен неплохой. Список тем для фестивальных номеров, который мы выкладываем на сайте, — это не обязательная рекомендация. Это делается для того, чтобы участникам было, на что ориентироваться. Нам ведь, жюри, тоже хочется оценивать то, что приятно видеть и слышать. Хочется, чтобы участники хотя бы краем уха услышали, что есть хорошее качественное творчество», – рассказал Дмитрий Платонов в интервью корреспонденту «Татар-информ».

По словам заместителя директора региональной общественной организации «Созвездие-Йолдызлык» Айдара Гайнутдинова, песни комсомольских времен звучат на фестивале последние десять лет.

«Ежегодно во время всех встреч, консультаций, мастер-классов, мы призываем участников и педагогов, чтобы одна из исполняемых песен была написана до 1980 года. Их немало в творчестве Дунаевского, Цвасмана, в исполнении Бернеса, Утесова, Шульженко. Зачастую и сами учителя не знаю прекрасных произведений 20-х годов, песен военных лет. Мы же предлагаем, чтобы, выбирая фестивальный репертуар, дети и взрослые вместе прослушивали эту музыку, пока ребенок сам не выберет и не скажет: “Да, мне это нравится”».

Сегодня мастер-класс от заведующей труппой Московского губернского театра, певицы и телеведущей Алины Ивах пройдет и в тюлячинском Доме культуры.

Основной этап фестиваля традиционно начнется с зональных отборочных туров, которые пройдут с 25 февраля по 30 марта в городах и районах РТ.

