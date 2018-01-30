(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Правительство, профсоюзы и работодатели подписали соглашение на три года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подписанный документ предполагает реализацию мер в области экономической политики, зарплаты, социального страхования и пенсионного обеспечения, условий и охраны труда, а также социального партнерства. Соглашение регулирует социально-трудовые и экономические отношения на федеральном уровне в 2018 — 2020 годы.

Церемония прошла при участии Президента РФ Владимира Путина. Российский лидер напомнил о важном решении, которое вступит в силу в начале мая 2018 года — уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Документ подписали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Минтруда Максим Топилин.