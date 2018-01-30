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Экономика и финансы

Правительство, профсоюзы и работодатели подписали соглашение на три года

30 января 2018, 20:32

Документ предполагает реализацию мер в области экономической политики, зарплаты, социального страхования и пенсионного обеспечения.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Правительство, профсоюзы и работодатели подписали соглашение на три года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подписанный документ предполагает реализацию мер в области экономической политики, зарплаты, социального страхования и пенсионного обеспечения, условий и охраны труда, а также социального партнерства. Соглашение регулирует социально-трудовые и экономические отношения на федеральном уровне в 2018 — 2020 годы.

Церемония прошла при участии Президента РФ Владимира Путина. Российский лидер напомнил о важном решении, которое вступит в силу в начале мая 2018 года — уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. 

Документ подписали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Минтруда Максим Топилин.

 


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