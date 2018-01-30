Казанский ИТ-парк станет республиканским оператором фонда Сколково

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Казанский ИТ-парк станет официальным республиканским оператором фонда «Сколково». Соглашение о намерениях подписали директор ИТ-парка Антон Грачев и вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, сообщает пресс-служба ИТ-парка.

ИТ-парк благодаря своему статусу регионального оператора фонда «Сколково» даст новые возможности для своих резидентов. Со стороны фонда они получат помощь в привлечении инвестиций, доступ к менторским и акселерационным программам, а также поддержку в коммерциализации своих продуктов, отметили в пресс-службе ИТ-парка.

«Для более глубокой интеграции Фонда „Сколково“ в Татарстане мы сейчас идем по пути открытия регионального оператора — это некая рамка соглашений по интеграции нашей информационной системы, по приоритетному доступу к нашим сервисам», — заявил Юрий Сапрыкин.

Он добавил, что в фонде «Сколково» работают над доступностью своих сервисов для широкого круга участников инновационного бизнеса Татарстана.