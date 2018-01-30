Госдеп США: Санкции против России могут коснуться компаний других стран

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Новые санкции против России могут затронуть компании, которые ведут бизнес с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

«Если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», — указали в Госдепе.

Американское ведомство уже предупредило правительства и фирмы других государств, у которых есть торговые связи с Россией, что против них также могут быть введены ограничения.