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Политика

Госдеп США: Санкции против России могут коснуться компаний других стран

30 января 2018, 13:06

Американское ведомство предупредило фирмы других стран, у которых есть торговые связи с Россией, что против них также могут быть введены ограничения.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Новые санкции против России могут затронуть компании, которые ведут бизнес с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного департамента США. 

«Если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», — указали в Госдепе.

Американское ведомство уже предупредило правительства и фирмы других государств, у которых есть торговые связи с Россией, что против них также могут быть введены ограничения.


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