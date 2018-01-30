В муниципалитетах Татарстана проходят обучающие семинары для членов избиркомов

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Серия обучающих семинаров для членов территориальных и участковых избирательных комиссий стартуют в муниципальных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

Особое внимание в ходе обучения планируется уделить работе с «мобильными избирателями» — гражданами, имеющими право голоса, но которые в день голосования будут находиться не по месту прописки: в командировке, отпуске и т. д.

С 31 января по 12 марта такие избиратели могут заполнить онлайн-заявление на сайте госуслуг или собственноручно заполнить бланк в многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии, после чего войти в список мобильных избирателей.

С 25 февраля такое же заявление можно будет заполнить в любой участковой избирательной комиссии.

Еще одной темой для обучения членов ТИК и УИК станет работа с КОИБ – комплексом обработки избирательных бюллетеней. Устройство не подключено к Интернету, а значит избавлено от опасности хакерских атак. А сканирующее устройство для ввода бюллетеней позволяет за один раз загрузить лишь один бланк, причем КОИБ сразу распознает, к какому участку принадлежит бюллетень, и те, которые не соответствуют, просто не будут учтены.

Сотрудники избирательных комиссий также пройдут теоретический курс по работе с жалобами, заявлениями, протоколами и списками избирателей. В ходе деловой игры, имитирующей работу избирательного участка, члены комиссии отработают комплекс возможных ситуаций и действий, которые могут возникнуть и потребоваться 18 марта – в день голосования.

Обучение членов избирательных комиссий Алькеевского района пройдет 30 января, в 10:00, по адресу: ул. Крайнова,55 (РДК) (с. Базарные Матаки).

Обучение членов избирательных комиссий Спасского района пройдет 30 января, в 14:00, по адресу: ул. Пионерская,40А (РДК) (г. Болгар).

Обучение членов избирательных комиссий Аксубаевского района пройдет 31 января, в 14:00, по адресу: ул. Романова, 8 (РДК) (пгт Аксубаево).

Обучение членов избирательных комиссий Нурлатского района пройдет 31 января, в 10:00, по адресу: ул. Школьная, 3 (ГДК) (г. Нурлат).

Обучение членов избирательных комиссий г. Набережные Челны и Тукаевского района пройдет 1 февраля, в 13:00, по адресу: ул. Х.Туфана, 23 (мэрия Набережных Челнов).



