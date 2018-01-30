Скончалась заслуженный профессор КФУ Эмилия Балалыкина

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Доктор филологических наук, профессор Казанского федерального университета Эмилия Балалыкина скончалась на 81-м году жизни, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе КФУ.

«Эмилия Балалыкина умерла сегодня в четыре утра. Гражданская панихида пройдет завтра в 11 часов во втором корпусе КФУ, в Мраморном зале», — отметили в пресс-службе.

Эмилия Балалыкина в течение многих лет руководила кафедрой современного русского языка. Профессору принадлежит более 180 публикаций. Ее научные статьи опубликованы в рейтинговых отечественных и зарубежных изданиях по славистике и русистике.

За большой вклад в развитие науки профессор Балалыкина в 1997 году удостоена звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», в 2004 году она стала Почетным работником высшего профессионального образования Министерства образования РФ. В 2004-м была награждена международной медалью А. С. Пушкина. В 2017 году профессору КФУ была вручена медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Ее многолетний труд отмечен не только в должности заведующей кафедрой современного русского языка, но и на посту председателя Специализированного совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций, а также редактора журнала «Ученые записки Казанского университета. Гуманитарная серия».