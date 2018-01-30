Василь Шайхразиев: Строительство первой мечети Приморья начнется весной

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Приморье будет построена первая мечеть. Об этом стало известно после встречи заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета «Милли Шура» Василя Шайхразиева с исполняющим обязанности губернатора Приморья Андреем Тарасенко.

«Разговор о строительстве мечети во Владивостоке — одна из основных целей нашей поездки», — заявил Шайхразиев корреспонденту ИА «Татар-информ».

Татарская автономия Приморья уже давно приобрела во Владивостоке землю под строительство мечети, в 2012 году был возложен первый камень в фундамент, но по различным причинам работа застопорилась. «Татарстанская сторона должна была подготовить эскиз мечети, об этом шла речь еще прошлой осенью. Тем временем в Приморье сменилось руководство, и вот мы вновь подняли вопрос о строительстве», — пояснил Василь Шайхразиев.

Разговор с и.о. губернатора продолжался примерно час, за это время успели наметить направление работы с руководством края, строительными компаниями, одобрили проект мечети. «Мы передали в мэрию Владивостока все необходимые документы, в феврале они будут рассмотрены, и, как только будет определен генподрядчик, начнутся строительные работы», — заявил вице-премьер РТ.

Новая мечеть будет находиться на берегу моря. «Она станет красивым архитектурным объектом и украсит Владивосток», — отметил Шайхразиев. Известно, что мечеть будет построена из камня и рассчитана на 500 — 750 мест. Планируется, что в комплекс мечети войдут медресе и магазин халяльной продукции. По словам Василя Шайхразиева, место для мечети выделено в хорошем месте — сюда удобно добираться из всех районов города, есть свободное место для автопарковки.

Сроки строительства пока неизвестны. Как заявил вице-премьер, планируется закончить работу к 100-летию ТАССР, то есть к 2020 году.

Василь Шайхразиев также отметил, что руководство Приморья благожелательно относится к татарам.

«Андрей Тарасенко с интересом расспросил о жизни и быте татар Приморья. Он в курсе, что в Приморье нет мусульманской мечети, обещал оказать содействие и в этом вопросе», — рассказал председатель Национального совета «Милли Шура».

В настоящее время в Приморье проживают более 100 тысяч мусульман.