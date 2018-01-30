Минкульт Турции: ТЮРКСОЙ – это ЮНЕСКО тюркского мира

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). В Кастамону – древнейшем городе Анатолии – состоялась презентация культурной столицы тюркского мира 2018 года. В мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Турецкой Республики Нуман Куртулмуш, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол Туркменистана в Турции Ишангулы Аманлыев, губернатор провинции Кастамону Яшар Карадениз, депутаты Великого национального собрания Турции, мэр Кастамону Тахсин Бабаш, представители политических партий, неправительственных и общественных организаций, многочисленные гости. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ТЮРКСОЙ.

Презентация стартовала с видеороликов о достопримечательностях Кастамону. Затем перед гостями выступил с концертом ансамбль музыки тюркского мира – коллектив Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. В исполнении ансамбля прозвучали популярные мелодии и песни тюркских народов. В концерте также принял участие коллектив народного танца муниципалитета Кастамону, который исполнил народный танец «Сепетчиоглу», характерный для данной области Турции. Студенты из тюркских стран, обучающиеся в Университете Кастамону, также продемонстрировали танцы народов тюркского мира.

О сближающей роли ТЮРКСОЙ в жизни тюркских стран и расширении культурного обмена и сотрудничества сказал в своем приветствии министр культуры и туризма Турецкой Республики Нуман Куртулмуш.

«Организация выполняет функции ЮНЕСКО тюркского мира», – отметил министр и сообщил о том, что в культурной столице в течение целого года будут проводиться мероприятия, представляющие культурное разнообразие и единство тюркского мира.

Предшественниками Кастамону стали шесть городов. Министр культуры Турции пообещал, что в городе пройдет много интересных культурных событий, что послужит увеличению узнаваемости региона в мире.

«В рамках программы культурной столицы в Кастамону пройдет более 50 мероприятий», – сообщил спикер.

В выступлении Нумана Куртулмуша также прозвучала мысль о глубинных корнях культуры, которые связывают Кастамону, тюркский мир и Туркестан – культурную столицу тюркского мира 2017 года.

«Кастамону имеет также глубокие связи с Азией. Вторая волна распространения ислама, через несколько столетий после пророка, связана с наплывом в Анатолию хорасанских дервишей (эренов – “посвященных” – прим. Т-и), принесших в эти земли и отсюда далее на запад, в Европу, учение Ходжа Ахмеда Ясави. Размышления шейха Шабан-и-Вели, проповедовавшего в Кастамону, были знакомы хорасанским дервишам. В этом смысле Кастамону воплощает и продолжает эту связь культур и времен», – сказал министр.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов подчеркнул особую значимость наступившего года – в 2018 году ТЮРКСОЙ будет отмечать 25-летие со дня основания. По его словам, казахстанский город Туркестан передал эстафету культурной столицы тюркского мира турецкому Кастамону.

«Путеводное учение и наставничество туркестанского духовного учителя Ходжа Ахмеда Ясави были для нас примером, и мы рады заявить, что мероприятия в Туркестане прошли чрезвычайно плодотворно. Хочу выразить надежду, что проекты, запланированные для Кастамону, также вызовут большой отклик и будут полезны обществу», – сказал он.

Как отметил Дюсен Касеинов, в планах организации – создание Ассоциации культурных столиц тюркского мира со штабом в Кастамону.

«Этот союз будет способствовать партнерству муниципалитетов городов, станет новым шагом к сотрудничеству. На сегодня уже семь городов тюркских стран и регионов побывали в этом статусе. Все эти города имеют серьезный опыт в управлении культурным наследием и в сфере городской дипломатии. Некоторые культурные столицы значатся в списке культурного наследия ЮНЕСКО. Следующим шагом в продвижении Кастамону, уже удостоенного титула культурной столицы тюркского мира, должно стать участие в программах ЮНЕСКО, которые сделают культурное богатство города достоянием всего человечества. Здесь мы, как ТЮРКСОЙ, готовы сотрудничать с Министерством культуры и туризма Турецкой Республики, Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, другими партнерскими институтами», – отметил спикер.

Глава муниципалитета Кастамону Тахсин Бабаш заявил, что город со всеми своими службами готов к выполнению своей программы в качестве культурной столицы.

«Избрание культурной столицей тюркского мира открывает для Кастамону большие возможности. Наш город достоин этого звания. Мы готовы нести его с честью и сделать для этого все возможное», – сказал мэр Кастамону.



От имени губернатора и муниципалитета Кастамону на память о прошедшем мероприятии министру Нуману Куртулмушу, генеральному секретарю ТЮРКСОЙ Дюсену Касеинову и представителям стран-членов ТЮРКСОЙ были вручены сувениры, произведенные местными мастерами.