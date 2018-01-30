Совбезу ООН доложили о нехватке продовольствия на Украине

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Украина попала в число 16 стран, где отмечается нехватка продовольствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий доклад для Совета Безопасности ООН, который подготовили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП).

В докладе рассказывается о ситуации в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, на Украине, а также на трансграничной территории на озере Чад.

Нехватка продовольствия в этих странах вызвана вооруженными конфликтами. Дефицит продолжает усиливаться, поэтому гуманитарные меры поддержки «жизненно важны», отмечают эксперты.

Наибольшую озабоченность вызывает положение в Йемене, где от острой нехватки продовольствия страдает около 60 процентов населения, или около 17 млн человек.