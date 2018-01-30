Роспотребнадзор закрыл частный детский клуб в Дербышках

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану на семь суток приостановили работу частного детского клуба в казанском поселке Дербышки, который работал по адресу: ул. Советская, дом 4.

Индивидуальный предприниматель А.Гайнетдинова предлагала жителям Казани услуги по уходу и присмотру за детьми. В обход действующих законов Гайнетдинова размещала детей в подвальных этажах здания без окон и возможности проветривания.

В надзорный орган поступили заявления казанцев с иноформацией о нарушениях в детском клубе.

Проверка подтвердила нарушения СанПиНа, и специалисты Роспотребнадзора обратились в суд.

Советский районный суд Казани полностью поддержал управление. Известно, что сейчас индивидуальный предприниматель по вышеуказанному адресу не работает.

