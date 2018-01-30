(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал зональный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Он пройдет в девяти муниципальных районах и завершится 15 февраля, сообщает Минобрнауки РТ.

Во время зонального этапа конкурса каждый учитель продемонстрирует фрагмент урока и мастер-класс.

Первыми педагогическое мастерство показали учителя Тюлячинского и Атнинского районов. Сегодня к конкурсу подключились педагоги Арского, Балтасинского и Кукморского районов.

В этом году министерством учреждены две номинации: «Учитель года» (для учителей, имеющих педагогический стаж не менее пяти лет) и «Педагогический дебют» (педагогический стаж работы не более трех лет).

С 12 по 16 марта 40 лучших педагогов в номинации «Учитель года» и 20 учителей в номинации «Педагогический дебют» продолжат соревноваться на республиканском этапе конкурса.

Абсолютный победитель республиканского этапа примет участие в заключительном туре всероссийского конкурса, который пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре – октябре.