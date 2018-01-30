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Культура

«Созвездие-Йолдызлык» проведет серию мастер-классов в преддверии нового сезона

30 января 2018, 13:14

В казанском театре «Сдвиг» с мастер-классом, посвященном номинации «Конферанс», выступит ведущий гала-концертов фестиваля Дмитрий Платонов.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Казани и Тюлячах сегодня, 30 января, состоятся мастер-классы с участием педагогов и членов жюри молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», сообщает Минкультуры РТ.

В казанском театре «Сдвиг» с мастер-классом, посвященном номинации «Конферанс», выступит член жюри и ведущий гала-концертов фестиваля, заслуженный артист РТ Дмитрий Платонов.

В Доме культуры Тюлячей ждут педагогов и их воспитанников из Тюлячинского и близлежащих районов. Они смогут поучаствовать в тренингах по всем категориям фестиваля.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов проведет тренинг по актерскому мастерству, вокалу и конферансу. Певица и телеведущая Алина Ивах проведет занятия по вокалу, главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ, заслуженная артистка России Раиля Гарипова даст уроки по хореографии и стилизации народного танца.

Все мастер-классы проводятся бесплатно. Их может посетить любой желающий.

Лозунгом предстоящего фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» станет «Миллионный участник». По подсчетам организаторов, эта цифра станет реальной ближе к суперфиналу фестиваля, в конце марта.

Основной этап фестиваля традиционно начнется с зональных отборочных туров, которые пройдут с 25 февраля по 30 марта в городах и районах Татарстана.

 


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