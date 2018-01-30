«Созвездие-Йолдызлык» проведет серию мастер-классов в преддверии нового сезона

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Казани и Тюлячах сегодня, 30 января, состоятся мастер-классы с участием педагогов и членов жюри молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», сообщает Минкультуры РТ.



В казанском театре «Сдвиг» с мастер-классом, посвященном номинации «Конферанс», выступит член жюри и ведущий гала-концертов фестиваля, заслуженный артист РТ Дмитрий Платонов.



В Доме культуры Тюлячей ждут педагогов и их воспитанников из Тюлячинского и близлежащих районов. Они смогут поучаствовать в тренингах по всем категориям фестиваля.



Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов проведет тренинг по актерскому мастерству, вокалу и конферансу. Певица и телеведущая Алина Ивах проведет занятия по вокалу, главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ, заслуженная артистка России Раиля Гарипова даст уроки по хореографии и стилизации народного танца.



Все мастер-классы проводятся бесплатно. Их может посетить любой желающий.



Лозунгом предстоящего фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» станет «Миллионный участник». По подсчетам организаторов, эта цифра станет реальной ближе к суперфиналу фестиваля, в конце марта.



Основной этап фестиваля традиционно начнется с зональных отборочных туров, которые пройдут с 25 февраля по 30 марта в городах и районах Татарстана.