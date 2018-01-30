«Башнефть» планирует заключить имущественную сделку на 100 млн долларов

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» проведет заседание, где планирует одобрить и совершить сделки в отношении имущества стоимостью более 100 млн долларов. Соответствующая информация размещена на портале раскрытия корпоративной информации.

Кроме того, руководство рассмотрит свой план работы на первое полугодие 2018 года. В повестке заседания также обозначено «одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

В начале этого года «Башнефть» выплатила дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года общей суммой более 26 млрд рублей.