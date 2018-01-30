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Экономика и финансы

«Башнефть» планирует заключить имущественную сделку на 100 млн долларов

30 января 2018, 12:46

Совет директоров компании обсудит план работы на первое полугодие 2018 года.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» проведет заседание, где планирует одобрить и совершить сделки в отношении имущества стоимостью более 100 млн долларов. Соответствующая информация размещена на портале раскрытия корпоративной информации. 

Кроме того, руководство рассмотрит свой план работы на первое полугодие 2018 года. В повестке заседания также обозначено «одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 

В начале этого года «Башнефть» выплатила дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года общей суммой более 26 млрд рублей.

 


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