В управляющих организациях Нурлата начались сходы граждан

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Нурлате прошли традиционные сборы граждан в микрорайонах города, пишет местная газета «Дружба».

Первая встреча с представителями руководства района и специалистами различных служб состоялась 29 января. Глава района Равиль Кузюров встретился с жителями ООО «Коммунальник» и территориального общественного самоуправления № 5 в школе № 9.

Глава района рассказал, что делается для города в плане благоустройства, строительства и обеспечения безопасности дорожного движения, а также поделился планами на будущее.

Участники встречи подвели итоги за прошлый год и наметили задачи на текущий. Завершилось мероприятие награждением самых активных работников управляющих организаций.