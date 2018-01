США обвинили РФ в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР из-за торговли углем

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Государственный департамент Соединенных Штатов обвинил Россию в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН из-за торговли углем, которую якобы ведет Северная Корея через ее порты. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter’е представитель ведомства Хизер Нойерт.

«Россия заявляет, что она будет следовать всем резолюциям Совета Безопасности ООН, но она не может обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР», – заметила она. И подчеркнула, что «этому больше нет оправдания».

We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199