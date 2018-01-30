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США обвинили РФ в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР из-за торговли углем

30 января 2018, 07:55

Представитель Госдепартамента Нойерт подчеркнула, что поведению России в вопросе Северной Кореи «больше нет оправдания».
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Государственный департамент Соединенных Штатов обвинил Россию в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН из-за торговли углем, которую якобы ведет Северная Корея через ее порты. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter’е представитель ведомства Хизер Нойерт.

«Россия заявляет, что она будет следовать всем резолюциям Совета Безопасности ООН, но она не может обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР», – заметила она. И подчеркнула, что «этому больше нет оправдания».

Свою запись представитель Госдепартамента снабдила ссылкой на статью агентства «Рейтер». Из нее следует, что в прошлом году КНДР минимум три раза направляла в РФ партии угля.

Уголь поступал в порты Находка и Холмск, откуда якобы его отправляли в Южную Корею и Японию. При этом неизвестно, поступал ли в эти страны именно тот уголь, что был добыт в Северной Корее. 

Власти России отказались проверять информацию, изложенную в материале агентства. Пресс-секретарь Президента РФ посоветовал не обращать внимания на анонимные источники в разведывательных структурах.


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