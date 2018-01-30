Ольга Граф первой из российских спортсменов отказалась ехать на Олимпиаду в Пхенчхане

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Конькобежка Ольга Граф первой из допущенных на зимние Олимпийские игры российских спортсменов отказалась участвовать в них. Об этом со ссылкой на заявление спортсменки сообщает «Р-Спорт».

Причиной своего решения Граф назвала то, что приглашения на Игры не получили «более половины состава сборной команды по конькобежному спорту», что делает невозможным участие россиян в командной гонке преследования.

Спортсменка подчеркнула, что рада решению Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому она признана чистым атлетом, однако участие в Олимпиаде для нее потеряло смысл. Ведь все ее чаяния были связаны именно с командной гонкой, пояснила она.

При этом Граф заметила, что негативно отнеслась к необходимости выступать под нейтральным флагом, однако была готова пойти на это. Но после отстранения других конькобежцев всем ее надеждам «не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», резюмировала она.

Ольга Граф на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевала две бронзовые медали (на дистанции 3000 м и в командной гонке).

Всего МОК пригласил в Пхенчхан 169 «олимпийских атлетов из России».