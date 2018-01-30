В Канске рухнула кровля многоквартирного жилого дома

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В городе Канске Красноярского края обрушилась крыша многоквартирного жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В находящемся в поселке Сплавной 12-квартирном деревянном доме рухнула шиферная кровля, повредив потолки в некоторых помещениях, отмечается в сообщении.

По информации правоохранительных органов, из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей. При этом пресс-служба краевого ГУ МЧС отчитывается о 25 эвакуированных, среди которых 11 детей.

Жильцы дома пока размещены у родственников. Их имущество охраняют сотрудники полиции.

По информации МЧС, причиной инцидента стала ветхость строения, возведенного в 1938 году.